Karabük'te Motorlu Kara Taşıt Sayısı 84 Bin 337'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Eylül ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 84 bin 337 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayında Türkiye genelinde 196 bin 338 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 20 bin 263'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 332 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtların 47 bin 472'sini otomobil, 10 bin 532'sini kamyonet, 3 bin 406'sını kamyon, 13 bin 557'sini motosiklet, bin 619'unu minibüs, 591'ini otobüs, 6 bin 800'ünü traktör ve 360'nı özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 204 bin 492, Bartın'da ise 68 bin 153 oldu. - KARABÜK