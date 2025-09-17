Karabük'te Motorlu Kara Taşıt Sayısı 83 Bin 882 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Ağustos ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 83 bin 882 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Ağustos ayında Türkiye genelinde 215 bin 130 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 83 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtların 47 bin 308'ini otomobil, 10 bin 512'sini kamyonet, 3 bin 416'sını kamyon, 13 bin 299'unu motosiklet, bin 614'ünü minibüs, 586'sını otobüs, 6 bin 789'unu traktör ve 358'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 203 bin 291, Bartın'da ise 67 bin 726 oldu. - KARABÜK