Karabük'te Motorlu Kara Taşıt Sayısı 82 Bin 82 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Mayıs ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 82 bin 82 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Nisan ayında Türkiye genelinde 210 bin 295 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 82 oldu. TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 46 bin 629'u otomobil, 10 bin 449'u kamyonet, 3 bin 391'i kamyon, 12 bin 340'ı motosiklet, bin 599'u minibüs, 581'i otobüs, 6 bin 739'u traktör ve 354'ü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Zonguldak'ta bu sayı 198 bin 696, Bartın'da ise 66 bin 295 oldu. - KARABÜK