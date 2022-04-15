Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 344 oldu.

KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 344 oldu.

TÜİK, Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19 oranında artışın yaşandığı Karabük'te Mart ayında satılan 344 konuttan 68'i ilk satış, 276'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük'te 51'i ilk satış, 238'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 289 konut satışı yapılmıştı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, konut, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title