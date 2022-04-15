KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 344 oldu.

TÜİK, Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19 oranında artışın yaşandığı Karabük'te Mart ayında satılan 344 konuttan 68'i ilk satış, 276'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük'te 51'i ilk satış, 238'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 289 konut satışı yapılmıştı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi