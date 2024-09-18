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Karabük'te İşgücü Uyum Programı Başvuruları Devam Ediyor

Karabük'te İşgücü Uyum Programı Başvuruları Devam Ediyor
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Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda istihdam edilmek üzere hazırlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında başvurular alınmaya başladı. Program, toplamda 25 bin kontenjan ile 81 ilde uygulamaya konulacak.

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) istihdam edilmek üzere hazırlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) başvuruları devam ediyor.

İŞKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle İşgücü Uyum Programı çerçevesinde toplamda 25 bin kontenjanla 81 ilde açıldı. 18-22 Eylül tarihleri arasında başvurular alınacak. Kura ise 24 Eylül 2024 tarihinde çekilecek. Programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar; İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvurularını yapabilecekler.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, program ile ilgili, "Yarı zamanlı olarak maksimum 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimlerle birlikte haftalık 37,5 saat, diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saati kapsamaktadır. Ayrıca İşgücü Uyum Programı (İUP) başladıktan sonra program katılımcılarının başka yerde de çalışması yönünde imkan sunmaktadır. Katılımcılara daha önceki yapılan ödemelerde güncellemeler sağlanarak gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Programdan faydalanan vatandaşlarımızın kısa vadeli sigorta primleri karşılanacaktır. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecektir" dedi.

Sarıçam, Karabük için Gençlik Spor İl Müdürlüğüne 100 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Yerel Haberler Gençlik Ekonomi Eğitim Güncel Spor

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