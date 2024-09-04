Karabük'te İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

Karabük'te Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere hazırlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) başvuruları başladı.

Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle İşgücü Uyum Programı kapsamında ilk programlar toplamda 120 bin kontenjanla 81 ilde açıldı. 4 Eylül tarihi itibarıyla başvuruların alınmaya başladığı programlara İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere hazırlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) başvuruları 4 Eylül itibariyle başladı. 8 Eylül'de sona erecek programın kuraları 10 Eylül'de çekilecek.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam program ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat, diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saattir. Ayrıca programa başladıktan sonra program katılımcılarının başka yerde çalışmasının önünde bir engel de bulunmamaktadır. Programa katılım sağlanan süre için katılımcılara günlük 566,73 TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri karşılanacaktır. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecektir."

Sarıçam, Karabük için 560 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi. - KARABÜK