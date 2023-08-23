Karabük'te İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla, Gıda ve Yem Şubesi'nde görevli teknik personelle gıda denetimi gerçekleştirildi.

Karabük'te İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla gıda denetimi yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilaveten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 3 hafta boyunca tüm Türkiye'de eşzamanlı yürütülecek denetimler başlatıldı.

Ayvalık'ın katılımıyla, Gıda ve Yem Şubesi'nde görevli teknik personelle gıda denetimi gerçekleştirildi.