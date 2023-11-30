Karabük'te İhracat ve İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 22,8 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,6 azalarak 76,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 22,8 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,6 azalarak 76,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Ekim ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olduğu belirtildi.

Karabük'te ihracat Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 22,8 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,6 azalarak 76,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ihracat yüzde 1,8 azalarak 36,6 milyon dolar, ithalat yüzde 31,2 azalarak 139,9 milyon dolar olurken Bartın'da ihracat yüzde 10,4, ithalat yüzde 713 arttı. - KARABÜK