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Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat yeni yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 23,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,5 azalarak 111,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat yeni yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 23,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,5 azalarak 111,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22,0 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Karabük'te ihracat yeni yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 23,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,5 azalarak 111,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Zonguldak'ta yüzde 8,2 azalırken ithalat yüzde 8,7 arttı.

Bartın'da ihracat yüzde 19,8 artarak 4,3 milyon dolar ithalat yüzde 67,9 azalarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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