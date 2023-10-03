Karabük'te ihracat Ağustos ayında yüzde 16 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 20,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,5 azalarak 81,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 20,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,5 azalarak 81,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olduğu belirtildi.

Karabük'te ihracat Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 20,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,5 azalarak 81,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ihracat yüzde 67,8 azalarak 21,5 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 azalarak 171,6, milyon dolar olurken Bartın'da ihracat yüzde 56,7, ithalat yüzde 62 azaldı. - KARABÜK