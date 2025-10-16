Karabük'te Eylülde 436 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Eylül ayında 436 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Eylül ayında toplam 150 bin 657 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Eylül ayında 333'ü ikinci el olmak üzere toplamda 436 konut satıldı. Bu satışların 66'sı ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 440'ı ikinci el olmak üzere 549 konut, Bartın'da ise 197'si ikinci el olmak üzere 288 konut satıldı.