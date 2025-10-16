Haberler

Karabük'te Eylülde 436 Konut Satıldı

Karabük'te Eylülde 436 Konut Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te Eylül ayında 436 konut satılırken, genel olarak Türkiye'de ise 150 bin 657 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Eylül ayında 436 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Eylül ayında toplam 150 bin 657 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Eylül ayında 333'ü ikinci el olmak üzere toplamda 436 konut satıldı. Bu satışların 66'sı ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 440'ı ikinci el olmak üzere 549 konut, Bartın'da ise 197'si ikinci el olmak üzere 288 konut satıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü

Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.