Karabük'te Ekim Ayında 201 Konut Satıldı

Karabük'te, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında 155'i ikinci el satış olmak üzere 201 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Ekim ayında 64 bin 531'i ikinci el satış olmak üzere 93 bin 761 konut satıldığı belirtildi.

Karabük'te, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında 155'i ikinci el satış olmak üzere 201 konut satıldı.

TÜİK'in açıklamalarına göre Türkiye genelinde Ekim ayında 64 bin 531'i ikinci el satış olmak üzere 93 bin 761 konut satıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ekim ayında 155'i ikinci el satış olmak üzere 201 konut satıldı.

Zonguldak'ta 2023 yılı Eylül ayında 324'ü ikinci el satış olmak üzere 526, Zonguldak'ta 296'sı ikinci el satış olmak üzere 452, Bartın'da 90'ı ikinci el satış olmak üzere 167 konut satıldı" denildi. - KARABÜK