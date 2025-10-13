Haberler

Karabük'te Dünyanın En Pahalı Baharatı Safran Erken Çiçek Açtı

Karabük'te Dünyanın En Pahalı Baharatı Safran Erken Çiçek Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, havaların erken soğuması ile birlikte safran çiçek açmaya başladı. Üreticiler çiçeklenmenin sevinçle karşılandığını belirtirken, önümüzdeki hafta düzenlenecek Safran Festivali'ne on binlerce kişi katılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, havaların erken soğumasıyla çiçek açmaya başladı.

Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından ekimine geç başlanan ve fiyatı nedeniyle "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranı erken çiçek açması üreticileri sevindirdi.

Ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safran kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi geliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki' ilçe turizmine de katkı sağlıyor.

Yukarıçiftlik köyünde 25 dönüm alanda üreticilik yapan İsmail Yılmaz İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yazın kurak geçmesi nedeniyle safran soğanı dikimini geç yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, havanın soğuması ve yağışla birlikte safranda çiçeklenmenin başladığını ifade ederek, "Bu hafta itibarıyla çiçeklerimizi toplamaya başladık. Tahminim Kasım ayının 15'ine kadar çiçeklenme devam eder" dedi.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Safran Festivali ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından on binlerce vatandaşın safran tarlalarını ziyaret edeceğini düşündüklerini kaydeden Yılmaz, rekoltenin güzel olacağını söyledi.

Yılmaz, kilosu 450 bin TL'den satılan safranın yeni fiyatının rekolteye göre sezon sonunda belli olacağını dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan'ı kapıda bizzat karşıladı
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.