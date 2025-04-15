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Karabük'te Don Olayı Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Karabük'te Don Olayı Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
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Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ani sıcaklık düşüşleri sonucu meydana gelen don olaylarından etkilenen alanlarda zarar tespit çalışmaları başlattı. Teknik ekipler sahada üreticilerin yanında yer alıyor.

Karabük'te, ani sıcaklık düşüşleri sonucu medyana gelen don olaylarında zarar gören alanların belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım müdürlükleri tarafından zarar tespit çalışmaları yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "11-12 Nisan 2025 tarihlerinde ülkemiz ve ilimiz genelinde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucu meydana gelen don olayı nedeniyle zarar gören alanlarda, il ve ilçe müdürlüklerimizde teknik ekiplerimiz ile birlikte sahada üreticimizin yanında, zarar tespit çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Don olayı nedeniyle mağduriyet yaşayan fedakar üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sigortalı üreticilerimiz, hasar bildirimlerini ALO TARSİM 172 hattı üzerinden yapabilirler" denildi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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