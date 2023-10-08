Karabük'te Çeltik Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor

Karabük'te hasadına başlanan ve 'beyaz altın' olarak nitelendirilen çeltikte rekolte ağustos ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle düşük bekleniyor.

Kentte yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan ve bu yıl 19 liradan alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı. Olgunlaşma döneminin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurumasıyla biçerdöverler tarlalara girdi. Üreticilerin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği çeltik, römorklara yüklenerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriliyor. Sonrasında 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile çeltiğin nem oranı uygun seviyeye düşürülüyor.

Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç ve kardeşleri, Cemaller köyünde 300 dekar alanda çeltik ekimi yapıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan çiftçi Halit Gömeç, 2023 yılının hasadına ağustos ayının çok sıcak olması dolayısıyla yaklaşık 10-15 gün geç başladıklarını belirtti. Gömeç, "Ağustos ayı aşırı sıcak oldu. Bitki strese girdiğinden işte geç olgunlaşma oldu ve bu durumda da dekarda yaklaşık yüzde 20 civarında. 300 dönüm bir arazide hasat yapıyoruz. Buradan yaklaşık 180 ton civarında ürün bekliyoruz. Dönüme 600 kilo civarında işte bir beklentimiz var. Karabük genelinde de diğer arkadaşlarla birlikte 350 ton civarında 2023 yılı için beklentimiz var" dedi.

Geçen yıl çeltiğin fiyatının 14-15 liradan satıldığını ifade eden Gömeç, "Bu sene 18-19 lira bandında çeltiğin kilogram fiyatı. Kazanç geçen seneye göre çok düşük yani. Geçen sene güzel fiyat verdi. İyiydi, memnundum fiyattan. Bu sene kesinlikle memnun değiliz" diye konuştu.

4 kardeş olarak zahmetli ve ağır bir iş yaptıklarını kaydeden Gömeç, emeklerinin karşılığını alamadıkları için sitem ettiklerini söyledi. - KARABÜK