Karabük'te Çeltik Ekiminde Son Hafta

Karabük'te Çeltik Ekiminde Son Hafta
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Karabük'te 500 dekar alanda devam eden çeltik ekiminde çiftçiler, su dolu tarlalarda meşakkatli bir serüven yaşıyor. Geçen yıl yüksek rekolte ve fiyatlarla başarılı bir sezon geçiren üreticiler, bu yıl da umutlu.

"Beyaz Altın" çeltik ekiminde sona yaklaşıldı

Çiftçilerin su dolu tarlalarda meşakkatli çeltik ekimi sürüyor

KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekimi sürüyor.

320 dekar alanda çeltik ekimi yapan Halit Gömeç, topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüvenini sürdürüyor.

Gömeç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gündür devam eden çeltik ekiminde son haftaya girdiklerini söyledi.

Çeltik üreticilerinin soğuktan etkilenmediğini ve mevsim olarak Mayıs'ta başladıklarını ifade ederek, " Allah verirse, rekoltenin iyi olmasını bekleriz. Geçen sene çok iyiydi ve yıllar ortalamasına göre de çok iyiydi. Geçen sene 320 dekar alanda 280 ton civarında çeltik aldık. Fiyatlarda iyiydi ve geçen sene ürünümüzün tamamını sattık. Geçen yıl çeltiğin kilosunu 24-25 TL bandında verdik." dedi.

Çeltik üreticisi Gömeç'i, tarlasında ziyaret eden Ziraat Odası Karabük İl Başkanı Hasan Benlioğlu da, üretmeden tüketimin olmadığını ifade ederek, " Bizlerde kendisini çeltik ekiminde kendisini ziyaret ettik ve gördük ki, çiftçinin alın terini kimse karalayamaz. Çiftinin kazancı helal. Çünkü Ekimi ayrı meşakkat, hasadında ayrı bir mücadele var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Ekonomi
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