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Karabük'te arefe günü kurbanlık satışları arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karabük'te arefe günü kurbanlık satışları arttı

Karabük'te 3 gün önce kurulan kurbanlık pazarında arefe gününde satışlar arttı.

Karabük'te 3 gün önce kurulan kurbanlık pazarında arefe gününde satışlar arttı.

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında besiciler arefe gününde istediği hareketliliği buldu. Karabük-Yenice karayolu Melise mevkiinde kurulan pazarda hareketlilik artarken bayrama saatler kala satışların hızlandı. Büyükbaş hayvanların 17-35 bin lira arasında satılırken, küçükbaşlar ise 2.5-5 bin liradan alıcı buluyor. Besicilerden Recep Öztürk, 80 küçükbaş hayvanının 55 tanesini sattığını belirtti. Öztürk, bugün pazarın hareketli olduğunu ve satışlardan memnun olduğunu söyledi. 15 büyükbaş hayvanının 13'ünü sattığını ifade eden başka bir besici ise bu bayramda para kazandıklarını aktardı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Karabük Yenice Karabük Ekonomi Haberler

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