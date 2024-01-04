Karabük'te 2023 yılında 4 bin 283 kişi işe yerleştirildi

Karabük'te Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ( İşkur ) tarafından 2023 yılında 4 bin 283 kişi işe yerleştirildi.

Karabük İŞKUR'un 2023 yılı verileri açıklandı. Geçen yıl, kurum tarafından 4 bin 283 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, 3 bin 14 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi. İşsizlik için 2 bin 527 kişinin başvuru yaptığının ifade edildiği açıklamada, " İşsizlik sigortası başvurusundan bin 33 kişi faydalanarak toplam 24 milyon 644 bin TL ödeme yapılmış olup, yarım çalışma ödeneğinden faydalanan 78 kişiye 302 bin 882 lira ödeme yapıldı. Öte yandan Toplum Yararına Programlardan 946 kişi yararlanmıştır" denildi.

Kurumun faaliyetlerinin ve işlevinin bilinirliğinin arttırılması adına ise yıl boyunca 72 okulda 4 bin 342 öğrenciye seminer verilirken, kent genelinde kurulan stantlarla 16 bin 305 kişiyle bireysel görüşme yapılırken, 3 bin 14 iş yeri ziyareti yapıldı. - KARABÜK