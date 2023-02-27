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Karabük'te 2023 yılının ilk ayında 230 konut satışı yapıldı

Ekonomi Haberleri

Karabük'te 2023 yılının ilk ayında 230 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te yeni yılın ilk ayında 194'ü ikinci el satış olmak üzere 230 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te yeni yılın ilk ayında 194'ü ikinci el satış olmak üzere 230 konut satıldı.

TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te yeni yılın ilk ayında 230 konut satılırken bunlardan 194'ü ikinci el, 36'sı ilk satış olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, Zonguldak'ta 2023 yılının ilk 261'i ikinci el satış olmak üzere 419 konut, Bartın'da da 106'sı ikinci el satış olmak üzere 150 konut satıldığı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Karabük Ekonomi Haberler

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