Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Tanıtım Toplantısı

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD), Karabük protokolü ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda dernek çalışmaları ve gençlerin istihdamına katkı sağlama hedefi konuşuldu.

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD), tanıtım toplantısında Karabük protokolü ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Safranbolu'da düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili D. Ali Keskinkılıç, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan KASİD Başkanı Çetin İpek, dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Dernek bünyesinde 18 farklı sektörden iş adamlarının bulunduğunu belirten İpek, Karabüklü iş adamları olarak gençlerin istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, TSO Başkanı Fatih Çapraz ve KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, yaptıkları konuşmada KASİD ile ortak çalışmalar yapacakları projelerde yer almak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. - KARABÜK