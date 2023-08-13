Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı: Panik Yapmayın

Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı İlhan Ünder, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir gram altında ağırlığı olan basılı altınları üretememe kararına ilişkin, vatandaşlara çağrıda bulunarak panik yapmamalarını söyledi. Ünder, altının değerinin yükseleceğini belirtti.

Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı İlhan Ünder, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir gram altında ağırlığı olan basılı altınları üretememe kararına ilişkin, vatandaşlara çağrıda bulunarak panik yapmamalarını söyledi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bir gramın altında ağırlığı olan basılı altın üretilmemesi kararı almıştı. Kararın etkisi hakkında değerlendirmede bulunan Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı İlhan Ünder, "Herkeste panik başladı. Şunu söylemek istiyorum ki yarım gram altın 10 yıl sonra yine gram altındır. Ne değerinde düşme olur ne de değerinden düşük fiyata gider. Bir kere bu konuda rahat olsunlar" dedi.

Ünder, "Sadece devlet cari açığın yüksek ölmesinden dolayı, halkımızın altın yastık altı yapmasından dolayı ve 13,5 milyar dolar gibi bir paranın altın ithalatına gitmesinden dolayı 0,5 gram gibi bastırmayaraktan halkın alım gücünü ihracata ayırıp ithalatı azaltmak için böyle bir karar aldı" diye konuştu.

Kuyumcular Odaları olarak Hazine ve Maliye Bakanı ve bürokratlar ile görüşme halinde olduklarını ifade eden Ünder, "Sene sonuna kadar satım yönünde çözümlenmesi muhtemel" şeklinde konuştu.

Altın seviyesi hakkında değerlendirmede bulunan Ünder, dünyanın ve Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini aktararak şunları söyledi:

"Para demek altın karşısındaki miktarın basılması demektir. Bu kadar enflasyon olan bir dünyada ve ülkemizde altının daha değerini bulmadığını ve yükseleceği orta ve uzun vadede net olarak görülüyor." - KARABÜK