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Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (KEOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, devam eden çalışmalar ve gündem maddeleri değerlendirildi.

Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (KEOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Makam Toplantı Odasında gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, TSO Başkanı Fatih Çapraz, Hasan Yıldırım, Adnan Çebi ve Bölge Müdürü Emin Demir katıldı.

Toplantı devam eden çalışmaların ve gündem maddelerinin üzerinde yapılan değerlendirmelerle son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Eskipazar Karabük Ekonomi Haberler

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