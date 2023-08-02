Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (KEOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, devam eden çalışmalar ve gündem maddeleri değerlendirildi.

Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (KEOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Makam Toplantı Odasında gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, TSO Başkanı Fatih Çapraz, Hasan Yıldırım, Adnan Çebi ve Bölge Müdürü Emin Demir katıldı.

Toplantı devam eden çalışmaların ve gündem maddelerinin üzerinde yapılan değerlendirmelerle son buldu. - KARABÜK