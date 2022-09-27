Karabük ekonomi haberleri... TSO'nun 'Kutuda Karabük Var' projesi destek almaya hak kazandı

Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı için yaptığı 'Kutuda Karabük Var' projesi destek almaya hak kazandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı için yaptığı 'Kutuda Karabük Var' projesi destek almaya hak kazandı.

Karabük TSO'dan yapılan açıklamada projenin Karabük'ü ve ilçeleri tanıtacak materyallerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygun görülen hediyelik eşyaların üretilmesi konularını içerdiği aktarıldı.

İl ve ilçeleri tanıtabilecek tasarımların oluşturularak Karabük'ün tanıtımında markalaşabilecek, ekonomik değeri olan ürünlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı proje Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu TSO işbirliğinde gerçekleştirilecek. - KARABÜK