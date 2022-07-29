Haberler - Haber, Spor, Magazin ve Son Dakika Haberleri

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Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı, ortalık cehennem yerine döndü Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz 5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda test edildi! Bakan ilk görüntülü görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe alıyor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe alıyor

 Jahrein'den kadın takipçisine skandal sözler: O fındık memeler büyütülecek

Jahrein'den kadın takipçisine skandal sözler: O fındık memeler büyütülecek

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