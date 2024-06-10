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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok kesimde şerit daraltma ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara - Kahramankazan istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale Kavşağı ile Ceyhan Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı, Adana istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) kontrollü şekilde devam ediyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde yer alan Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-66. kilometrelerinde bulunan 6 tünelde (T21-T26 tünelleri arası) ve yol güzergahında yapılacak bakım, onarım ile temizlik çalışması dolayısıyla saat 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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