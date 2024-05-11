Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-41. kilometreleri Efes 2024 Tatbikatı nedeniyle 09.00-23.00 saatlerinde belli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergah olarak Seferihisar-Karakoç yolundan sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İstanbul-Ankara yolunun Bolu dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların ise bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Dursunbey-Harmancık yolunun 15-16. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) kaldırım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri ile Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde ulaşım, yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.