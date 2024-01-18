Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yaya üstgeçidi çalışmaları yürütülecek. Bu sebeple, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları sebebiyle yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Altgeçidi'nde yürütülen bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Kartal altgeçidinin Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.