Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli yolunun 8-10. ile 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışması sebebiyle yol, 08.00-19.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ve 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerindeki orta refüj temizlik çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 22. kilometresinde bulunan Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki köprülerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle Alanya istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.