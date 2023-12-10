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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası-Batı Hereke kavşakları güney taşıma yolundaki Kavakdere Viyadüğü'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle, otoyolun güney platformunda bazı şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten çift yönlü devam ediyor.

Akçakoca-Ereğli- Zonguldak yolunun 16-23. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, Akçakoca istikametinde kontrollü sağlanırken, Ereğli istikametinde ise servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1 kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometreleri Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nın onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde yol çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Anadolu Otoyolu Diyarbakır Zonguldak Eskişehir Ulaşım Trafik Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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