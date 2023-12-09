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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu, Çorlu-Kınalı ayrımı yolu, Ankara-Kırıkkale yolunda çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, Kırıkkale-Kırşehir yolunda trafiğe kapatılan istikamet bulunmaktadır. Diğer yollarda da üstyapı yenileme, köprülü kavşak yapımı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Aydın- İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çorlu- Kınalı ayrımı yolunun 38-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kırşehir Kınalı Çorlu İzmir Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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