Haberler ›› Ekonomi ›› Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

9 Aralık 2023 08:30 Son Güncelleme: 08:32 Abone Ol

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu, Çorlu-Kınalı ayrımı yolu, Ankara-Kırıkkale yolunda çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, Kırıkkale-Kırşehir yolunda trafiğe kapatılan istikamet bulunmaktadır. Diğer yollarda da üstyapı yenileme, köprülü kavşak yapımı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.