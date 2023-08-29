Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Eskişehir-Kütahya yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarındaki 68 üst geçit köprüsünde reklam ünitesi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Kütahya istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolundaki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde elektromanyetik çalışmalar sebebiyle tüp aktarımı yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma tünelin kuzey tüplerinden izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolu, 0-14. kilometrelerindeki Honaz Tüneli, elektrik-elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler Denizli şehir merkezi güzergahına yönlendiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün, ve Kirazlık tünellerinde elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.