Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Lapseki-Çanakkale kavşakları 1-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometreleri, köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisindeki tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.