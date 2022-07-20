Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle, her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gerede- Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları yapıldığından ulaşım, servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerinde sel hasarı meydana geldiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.
Gediz-Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.