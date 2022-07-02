Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova ile Kavacık kavşakları arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 Ayrımı-Bolu Batı kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bolu-Doğu ve Abant kavşakları üzerinden sağlanıyor. Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 32. kilometresinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştirilecek. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Dursunbey-Harmancık yolunun 13-14. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle yol, 4-5 Temmuz tarihlerinde 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi TEM Otoyolu İnegöl Bolu Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Kara yollarında durum - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.