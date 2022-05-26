Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce İl Sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzlerinde onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü yapılıyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İnegöl-Yenişehir yolunun 0-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.