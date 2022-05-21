Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometreleri arasında (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı Çamlıdere kavşağı 18-19'uncu kilometreleri arasında bulunan Tatlak Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle bu kesimde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametine yönlendiriliyor.

Aynı otoyolun Sapanca-Sakarya kavşakları arası, TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle, iki yönlü ve 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 25-26 Mayıs'ta 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometreleri arasında (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40'ıncı kilometreleri arasında muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.