Kara yollarında durum - Haberler

GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11'inci kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılıyor, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolunun 1-8'inci kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölüme yönlendiriliyor.

Tem Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-22'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinde muhtelif kesimleri ile Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16'ncı kilometreleri arasında bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.