Kara yollarında durum - Haberler

MANİSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikametindeki (Bolu Dağı Tüneli) trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılacağından Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 32-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları, Yusufeli-Olur yolunun 1-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.