Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak, geçişler diğer bölümden iki yönlü devam edecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kozan-Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

0Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometreleri ile Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşirken, Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.