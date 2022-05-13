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Kara yollarında durum

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak, geçişler diğer bölümden iki yönlü devam edecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kozan-Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

0Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometreleri ile Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşirken, Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Güzelbahçe, Tragger, Yalova, Çeşme, Ekonomi, Haberler

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