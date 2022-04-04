Kara yollarında durum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy-Gelibolu kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun (TİS) Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle Piraziz-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü, İskenderun, Çanakkale, Kavakköy, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title