Kara yollarında durum
Ekonomi Haberleri
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi Ankara-İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları kesimi 3-5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) izin veriliyor.
Denizli Çevre Yolu'nun 2. etap 0-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılırken, Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Trabzon Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılırken, ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ağrı Çevre Yolu'nun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.