Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde şerit daralması yapılacak. Çalışmalar saat 24.00'te başlayıp, yarın saat 10.00'da tamamlanacak.

Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere kavşağı 18-19. kilometrelerindeki köprüde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşaklarının 4-6. kilometrelerindeki "Çakıt-8" viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolu 41-55. kilometrelerinde bulunan 12 tünel ve güzergahlarında elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma, 19 Ağustos'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü olarak izin verilecek.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.