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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun (Ankara-Bolu) İl Sınırı-Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasında bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometreleri ile Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) ile Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

TEM Otoyolu Mahmutbey Edirne Aydın Ekonomi Haberler

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