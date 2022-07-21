Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. ???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor. Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Adıyaman şehir geçişi yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü sağlanıyor. AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Çanakkale Ankara Aliağa İzmir Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Kara yollarında durum - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.