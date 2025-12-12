Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçiş uygulanacağını duyurdu. İzmir, Antalya, Trabzon, Bandırma ve diğer birçok yol üzerinde yapılacak çalışmalara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Doğu Kavşağı Işıkkent yönünden Buca'ya giriş katılım kolunda ve Buca Doğu Kavşağı'nın Buca yönünden Çeşme istikametine katılım kolunda otoyol aydınlatma sistemleri çalışması nedeniyle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü derz onarım çalışmaları sebebiyle Serik- Antalya istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı kesimi Pınarhisar bağlantı kolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Pınarhisar bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nün her iki yönündeki yapılarında yürütülecek derz onarım çalışması sebebiyle saat 13.00'ten itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bandırma-Erdek yolunun 83-84. kilometrelerinde Şahinburgaz (Çayağzı) Köprüsü'nün yıkılarak yeni köprü yapılması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometreleri Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

???????Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonların beklediği gün geldi çattı! İşte masadaki zam senaryoları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Bergen'de Talisca'nın gecesi! Fenerbahçe'den ilk 8 yolunda kritik galibiyet

3 derecede içimizi ısıtan zafer! Fenerbahçe adım adım ilk 8'e
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
title