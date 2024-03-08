Üye Girişi
Haberler

Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yol durumu bültenine göre, birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor ve sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde, Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle kuleler bölgesinde uygun zamanda sağ, sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmit-Kandıra yolunun 24-28. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda düzenleme, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaşım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Gökmen kimdir? CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Gölbaşı adayı Ümit Göksu kimdir? Hasan Dalkıran kimdir? CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Güdül adayı İlhan Karaman kimdir? DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Haymana adayı Mahmut Başaran kimdir? DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kahramankazan adayı Anıl Sabahattin Karlı kimdir? DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir? Orhan Çerkez kimdir? CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Keçiören adayı Sadık Yıldız kimdir? Sinan Akdeniz kimdir? AK Parti İzmir- Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kaç yaşında, nereli? Erhan Güzel kimdir? CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kızılcahamam adayı Zeynep Tan Parlak kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? AK Parti İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kaç yaşında, nereli? Hasan Akgün kimdir? CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli? İnan Güney kimdir? CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title