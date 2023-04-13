Kara sabanla tarım mesaisi başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bin 500 dönüm arazide üretim yapan çiftçilerin arazileri daha verimli olduğu için ilkel olarak bilinen kara saban yöntemiyle sürülerek hazır hale getirilmeye başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bin 500 dönüm arazide üretim yapan çiftçilerin arazileri daha verimli olduğu için ilkel olarak bilinen kara saban yöntemiyle sürülerek hazır hale getirilmeye başlandı.

Kozan Çukurköprü bölgesinde bin 500 dönüm arazide kavun ve karpuz başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirilmesi için hazırlıklar başladı. Bu yıl Nisan ayının yağmurlu devam etmesi nedeniyle traktörlerin girmediği araziler ilk önce bahçe motoruyla sürülmeye başlandı. Ancak bir süre sonra üreticilerden Cumali Arslan, ilkel olarak bilinen geleneksel tarım aleti kara sabanı komşusunun bahçesinde gördü. 15 yıldır tarım arazilerini kara sabanla süren Muhammed Akkoç ile tanışan Arslan, teknolojik motordan vazgeçti. Arslan günlük bin TL'ye kiralanan kara sabanla tarlasını sürdürmeye başladı. Bin yıllık gelenek kara sabanla sürülen tarlaların daha verimli olduğu kaydedildi.

"Kara saban yöntemiyle ürün daha verimli"

15 yıldır tarım arazilerinde atalarından kalma geleneği sürdüren Muhammed Akkoç Kara saban ile tarlaların daha verimli olduğunu aktardı.

Sabahın erken saatinde mesaiye başlayan Akkoç, "Bin 500 dönüm arazide zorlu ve meşakkatli bir süreç. Bu yöntem mahsule iyi geliyor. Biber, kavun, karpuz ekili alanı karasaban ile sürüyoruz. Daha verimli ve güzel ürünlerin yetiştiği üreticiler tarafından belirtiliyor" dedi.

"Çapa motoruyla başladık, komşuda gördük kara sabana geçtik"

Bahçe motoru ile arazilerini sürerken komşusunda gördüğü kara saban sayesinde teknolojiyi kullanmadığını aktaran Üretici Cumali Arslan " Bu yıl hava şartlarından dolayı zor bir süreç bizim için. Normalde biz buraları traktörle sürüyorduk. Yağıştan dolayı traktör sertleştirdiği için mahsul kökleri çalışmadığından at çapası ile karasaban geleneksel yöntemle sürdük tarlamızı. Büyük bir gayretle çalışma yaptılar. Diğer tarafta biber bitti, karpuz ve kavun yapılacak. Aslında bahçe çapası motorla başladık komşuda, gördük baktık onun yaptığı daha güzel oluyor. Bahçe motorunu bıraktık at çabası geleneksel yöntemle bahçemizi sürmeye geçtik" diye konuştu. - ADANA