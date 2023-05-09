Kaporta ustalarının yoğun dolu mesaisi sürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde kaporta ustaları, ceviz büyüklüğündeki dolunun yüzlerce aracın kaportasında oluşturduğu hasarları gidermek için yoğun mesai harcıyor. Kaportacılar, hasarlı araç sayısı çok olunca çevre il ve ilçelerden eleman desteği almak zorunda kaldı.

Çameli ilçesi ve 7 mahallesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra en çok araç ve gereçlere zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ekili araziler, güneş panelleri ve araçların kaportalarında hasar oluştu. Hayatı kısa sürede felç eden yağışın ardından araç sahipleri, hasarlarını gidermek için oto sanayi sitelerinin yolunu tuttu. Hasarlı araçların tamir edilebilmesi için kaportacılarda hem randevu sistemine geçip hem de günlük mesai saatini artırdı. Araçlarının bir an önce eski haline kavuşmasını isteyenler ise kaportacıların önünde sıraya girdi. Zarar gören araçlarının orijinalliğinin bozulmadan ve boya kullanılmadan onarımı için kuyrukta bekleyen araç sahipleri, kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.

"Arabamıza çok büyük zarar verdi"

Yağışla birlikte yaşanan hasarın boyutunun büyük olduğunu anlatan Rıdvan Akşit, "Çameli'nde bu yaşıma geldim ve ilk defa bu kadar şiddetli dolu yağışı görmedim. Buz gibiydi. Arabamıza çok büyük zarar verdi. Şuan 20 bin ile 150 bin lira arasında zararım var" dedi.

Artan iş yükü nedeniyle dışarıdan eleman desteği almak zorunda kaldığını ifade eden kaporta ustası Oğuz Uygar ise "Birçok araç yağış nedeniyle büyük hasar almış. Sadece araçlar değil, tarlarda zarar görmüş durumda. Araçların kaputlarında göçükler mevcut. Göçükler özel tekniklerle düzeltiliyor. Umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz" diye konuştu. - DENİZLİ