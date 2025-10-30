Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında 525 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında yaptıkları operasyonlarda 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında iki ayrı operasyon yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda, söz konusu kapılara gelen iki tır şüpheli bulunarak takibe alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, araçların gizli bölmelerinde uyuşturucu tespit edildi.

Ekipler, iki operasyonda toplam 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Konuya ilişkin soruşturmalar Edirne ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor.