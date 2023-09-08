Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonla 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonla 13,2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamını ele geçirdiğini bildirdi.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonla 13 milyon 220 bin lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamını ele geçirdiğini aktaran Bolat, "Gümrük Muhafaza teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından da söz konusu operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırı "riskli" olarak değerlendirdi.

X-ray ile yapılan tarama neticesinde tırda şüpheli yoğunluk tespit edilirken, araç fiziki arama için hangara alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve Türkiye'ye ithali yasak olan toplam 18 bin 600 elektronik sigara, 860 elektronik sigara başlığı ve 5 bin 200 elektronik sigara atomizeri bulundu.

El konulan eşyaların piyasa değerinin 13 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.